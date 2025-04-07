Предсмертное предсказание Жириновского опубликовали в годовщину его смерти

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский незадолго до кончины в разговоре с журналистами рассказал о победе России в военном конфликте. В третью годовщину смерти НТВ опубликовало фрагмент интервью, которое политик дал в январе 2022 года для программы «Новые русские сенсации» .

Съемка проходила на подмосковной даче Жириновского. Политик чистил снег, демонстрируя свое хорошее самочувствие. Он разоткровенничался в беседе с журналистами, это видео стало его публичным завещанием.

Жириновский высказался по поводу военного конфликта. Он заявил, что в случае военных действий Россия обязательно одержит верх, а ее противник получит по заслугам. Также он отметил, что если войны не будет, Россия продолжит двигаться по намеченному пути.

Дочь Жириновского назвала пророческими слова отца о соглашении с Украиной. Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что в декабре 1998 года политик раскритиковал соглашение, признающее границы Украины. Он назвал это «убийством российского государства».