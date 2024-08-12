«Собрались за 10 минут». Мужчина вывел пятерых детей из обстреливаемой Суджи

РБК: житель Курской области вывел детей из Суджи во время обстрела ВСУ

Многодетный отец из Суджи Роман Яценко вернулся в родной город, чтобы спасти семью от украинских диверсантов. Он вывел из города пятерых детей и двух женщин, сообщил РБК .

Мужчина работал вахтовым методом и в день атаки Вооруженных сил Украины находился в Москве. В Судже остались его жена и дети, поэтому Яценко решил вернуться. Въезд в город уже закрыли, и глава семейства пошел пешком из Мартыновки, несмотря на обстрелы и дроны. Яценко пришел домой 8 августа, собрал жену, пятерых детей и повел той же дорогой обратно.

«Слезы, обнимания — одна минута буквально. Я жестко скомандовал: „Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы“. Собрались за 10 минут», — сказал он.

Около вокзала семья подобрала женщину, которая не смогла уехать. Так ввосьмером они выбрались из Суджи, уехали в Курск и остались в пункте временного размещения на базе детского лагеря «Олимпиец».

За дни боев в Курской области погибли 12 человек и 121 получил ранения. Жительница Суджи сказала 360.ru, что жители не ожидали нападения.