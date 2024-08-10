«Верим в своих защитников». Жительница Суджи рассказала, как куряне молятся за бойцов России

Надежда из Суджи заявила о вере россиян в силу бойцов РФ против ВСУ под Курском

После вылазки ВСУ в Курскую область жителей из ряда приграничных населенных пунктов эвакуировали. Многие покинули свои дома самостоятельно. Среди них — жительница Суджи Надежда. В беседе с 360.ru женщина рассказала, что первые три дня они вместе с семьей оставались в городе и лишь на четвертый приняли решение уехать.

По словам Надежды, когда ВСУ начали атаковать, вся ее семья была дома. Никто не ожидал подобного, и подготовиться к этому не было возможности. Несмотря на страх, сначала семья решила остаться дома.

«Мы там трое суток были. Мы только сегодня уехали оттуда. Мы вообще до последнего [оставались]. Мы верим в своих мальчиков, в своих защитников. Они там стоят, они обороняют, они у нас золото», — поделилась курянка.

Женщина объяснила, что приняла решение уехать на четвертый день, после «масштабного захода ВСУ». Сначала она с близкими выехала в город Обоянь, а оттуда их забрали родственники. По словам собеседницы 360.ru, за время своей эвакуации она несколько раз убедилась в том, как много хороших и добрых людей вокруг. Все были готовы протянуть руку помощи уехавшим.

Однако многие не решились покинуть свои дома в Судже. Надежда призналась, что там у нее остались близкие и друзья.

«Остались, конечно. Людей очень много. Людей очень много ждут. Ждут наших освободителей. Ждут, что их (ВСУ — прим. ред.) выгонят за пределы нашей границы. Поэтому мы ждем, ждем и верим», — сказала женщина.

Она призналась, что когда появится возможность, то сразу отправится домой вместе с близкими. В Судже у нее остались хозяйство и домашние животные. И так почти у всех уехавших.

«Мы домой собираемся. У меня дома цыплятки маленькие вчера вывелись, как я их брошу? У нас помидоры зреют, у нас у всех хозяйство. Сосед вообще козу оставил, сказал через два дня мы должны ехать домой, поэтому мальчикам некогда расслабляться. Нам надо домой возвращаться», — заключила Надежда.