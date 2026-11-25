Журналистка Ксения Собчак по требованию Роскомнадзора удалила несколько роликов шоу «Осторожно: Собчак» по требованию Роскомнадзора. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале .

«Я вынуждена удалить с YouTube несколько выпусков из-за требований Роскомнадзора: с Хилми, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком», — написала журналистка.

Она отметила, что в ведомстве увидели в этих выпусках признаки экстремизма.

Ранее стало известно, что Ксении Собчак запретили открывать бизнес в России до конца октября 2029 года. Ограничения ввели из-за недостоверных данных, которые ООО «Ши» внесло в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании. В распоряжении Собчак находятся четыре компании: две связаны с рекламой, еще две — с ресторанным делом.