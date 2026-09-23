Филолог Пахомов рассказал, что россияне с каждым новым поколением говорят быстрее

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов рассказал Zvezdanews , что россияне с каждым новым поколением говорят быстрее. Причиной тому — изменения в произношении гласных звуков.

По словам эксперта Пахомова, восприятие речи как слишком быстрой у старшего поколения объясняется постепенным сокращением долготы гласных звуков. Именно этот процесс ускоряет общий темп произношения.

Эксперт отметил фонетический закон, действующий в русском и других славянских языках: система гласных упрощается, а согласных — усложняется. В древнерусском языке гласных фонем было значительно больше, чем сейчас. Со временем многие из них исчезли в ходе эволюции языка. На данном этапе дальнейшее сокращение гласных звуков стало практически невозможным.