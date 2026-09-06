В горах Кабардино-Балкарии при сходе лавины погибли двое туристов

В горах Кабардино-Балкарии лавина накрыла группу альпинистов из 15 человек, предварительно, по меньшей мере двое погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В 17:00 спасатели узнали, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. На ее пути оказались альпинисты.

«По предварительной информации, погибло два человека, три пострадали и 10 человек под лавиной», — написали в МЧС.

На место отправились спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС и ГУ МЧС по КБР. Вскоре к ним должен присоединиться вертолет МИ-8.

Ранее знаменитый непальский альпинист-рекордсмен Нирмал Пурджа погиб под лавиной в Пакистане. Не выжили и остальные участники экспедиции — напарники и гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа.