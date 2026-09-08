Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 12

МЧС: количество погибших после схода лавины в КБР возросло до 12

Число погибших после схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии возросло до 12. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Специалисты обнаружили тело погибшего, судьба пяти альпинистов остается неизвестной», — отметили в ведомстве.

Работу спасательных групп осложняют повторное обрушение снежно-ледовой массы и опасный пересеченный рельеф.

МЧС привлекло вертолет Ми-8 для обследования горы и доставки специалистов на место проведения поисково-спасательных работ. В состоянии готовности в лагере Безенги находятся 46 человек. В Черекском районе действует режим ЧС муниципального характера.

Всего в попавшей под лавину группе находились 33 человека. Спасатели МЧС нарастили силы и обследуют район происшествия в Безенгийском ущелье.

Глава комитета спортивного альпинизма ФАР Александр Яковенко объяснял 360.ru, что попавшие под лавину были опытными спортсменами.