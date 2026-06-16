«Он мне советует оттуда». Симоньян анонсировала выход своей книги «Непервая любовь»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналист Маргарита Симоньян заявила, что продолжает дело Тиграна Кеосаяна и по-прежнему мысленно советуется с ним. Об этом она сказала на открытии фестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи.

Симоньян вышла на сцену на открытии третьего Международного фестиваля кино стран Евразии, который стартовал в Сочи 13 июня. Во время выступления она напомнила, что Кеосаян стоял у истоков проекта и был руководителем первого фестиваля в 2024 году.

По словам медиаменеджера, они с Кеосаяном не верили в смерть, поэтому она до сих пор не говорит о нем в прошедшем времени.

«За это время мы учредили премию Тиграна, которая выдается хорошим людям. Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством», — сказала она.

Симоньян также рассказала, что книга о Кеосаяне и их любви выйдет к 26 сентября. Во время работы над ней она тоже мысленно обращалась к мужу за советом. Журналист также анонсировала экранизацию романа «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». По ее словам, создатели проекта также готовят аудиоверсию книги.