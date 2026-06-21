Симоньян предложила спрашивать школьников о желании поступать в вузы

Выпускникам школ стоит давать выбор между поступлением в вуз, покупкой жилья и деньгами на открытие бизнеса. Такое мнение высказала главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с ИА «Вести» .

По ее мнению, семьи тратят крупные суммы на подготовку к ЕГЭ и платное обучение, хотя часть подростков могла бы выбрать жилье или стартовый капитал для бизнеса. Такой подход освободил бы места в вузах для тех, кто действительно хочет учиться, а экзамен не был бы тяжелым испытанием для детей и родителей.

«У мальчишек и девчонок, которые закончили школу, [надо] спрашивать: ты хочешь поступить в вуз льготно, не сдавая это все, или ты хочешь, чтобы тебе на эти деньги купили квартиру?» — рассказала Симоньян.

Она добавила, что стоимость обучения студента в вузе примерно сопоставима с ценой квартиры во многих российских городах, если не учитывать Москву и Сочи. Медиаменеджер также допустила, что в будущем сама роль высшего образования изменится из-за развития искусственного интеллекта: в цене будет лишь ручной труд.

Ранее главный редактор отмечала, что искусственный интеллект мог бы принести большую пользу медицине. Однако его бесконтрольное развитие подвергнет опасности все человечество.