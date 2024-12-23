Шестидневная рабочая неделя началась в России

Россиянам предстоит отработать шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками. Она продлится с 23 по 28 декабря.

Россиянам придется работать в субботу, 28 декабря, а вот уже начиная с 29 декабря начнутся праздничные дни. Согласно производственному календарю, утвержденному российским правительством, они смогут отдохнуть 11 дней подряд — до 8 января.

Так получилось потому, что выходной с субботы перенесли на понедельник, 30 декабря. Вторник, 31 декабря, оказался выходным благодаря переносу на него выходного с 7 января этого года.

Главное не забыть, что рабочий день в субботу будет не сокращенным, а полноценным, если, конечно, работодатель не пожелает его сократить.

Ранее нейробиолог Татьяна Смирнова предупредила, что при шестидневной рабочей неделе человек не успевает восстановиться, его продуктивность уменьшается, он физически истощается и становится эмоционально уязвимым.