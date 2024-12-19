Нейробиолог Смирнова: шестидневная рабочая неделя представляет серьезное испытание для мозга

Шестидневная рабочая неделя представляет собой серьезное испытание для мозга, поскольку ему не хватает времени на восстановление, что делает человека менее продуктивным, эмоционально уязвимым и физически истощенным. Об этом Lenta.ru заявила нейробиолог Татьяна Смирнова. Она также поделилась рекомендациями, которые помогут легче перенести этот период.

Первым шагом, по словам эксперта, должно стать составление плана.

«Четко структурированный график помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) и повысить выработку дофамина, ответственного за мотивацию», — уточнила она.

Нейробиолог рекомендует делить рабочий день на блоки продолжительностью 1,5-2 часа, делая после каждого блока 10-15 минутные перерывы для разминки, прогулки или общения с коллегами, написали «Известия».

Так как при интенсивной нагрузке мозг активно потребляет глюкозу и витамины группы B, необходимые для выработки серотонина, специалист советует включить в рацион продукты, богатые сложными углеводами (например, каши, цельнозерновой хлеб), омега-3 (рыба, орехи) и магнием (зелень, бананы).