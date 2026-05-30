Шесть регионов России объявили 1 июня выходным для празднования Троицы

В шести российских регионах 1 июня объявили выходным днем для празднования Троицы. Об этом сообщил ТАСС .

Соответствующие решения приняли главы Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик, Крыма и Севастополя.

Троица — один из важнейших православных праздников, он входит в число двунадесятых и отмечается на 50 день после Пасхи. В 2026 году он выпал на 31 мая. Поскольку дата приходится на воскресенье, выходной день перенесли.

В преддверии Троицы храмы украшают зелеными ветками, проводятся торжественные богослужения.

