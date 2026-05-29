Священник Конюхов объяснил, как подготовиться к причастию в Троицкую субботу

Не за горами большой православный праздник Святой Троицы. Однако накануне православные отметят еще одну важную дату — Троицкую родительскую субботу. В этот день некоторые христиане не только молятся за усопших, но и причащаются. Как правильно подготовиться к таинству, рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

«Когда человек причащается, он соединяется с Христом и в том числе с почившими родными», — объяснил клирик стремление некоторых к таинству именно в Троицкую субботу.

Подготовка проходит следующим образом: человек три дня постится, отказываясь от мясного и алкоголя, читает три канона и «Последование ко Святому Причастию». Накануне причастия христианин исповедуется, а на следующий день приходит в храм для таинства на голодный желудок.

О том, можно ли ходить в Троицкую субботу на кладбище, как помолиться за усопших дома и чем эта родительская суббота отличается от других — в материале 360.ru.