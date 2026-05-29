Троицкая родительская суббота — 2026: традиции, молитвы и как правильно поминать усопших Священник Конюхов рассказал, как правильно молиться в Троицкую субботу

Накануне праздника Святой Троицы 30 мая православные отмечают особый день поминовения — Троицкую родительскую субботу. По своей значимости ее приравнивают к Мясопустной, то есть Вселенской, а еще это последний день, когда церковь читает молитву «Царю Небесный». Что нужно сделать в храме, можно ли убираться на кладбище и почему в эту дату важно помянуть усопших — в материале 360.ru.

Что такое Троицкая родительская суббота Троицкая родительская суббота — это один из дней всеобщего поминовения усопших в православии, который отмечают накануне праздника Святой Троицы. Троицкую субботу называют Вселенской, потому что в этот день вспоминают не только усопших родственников, но и всех без исключения почивших с начала рода человеческого.

Интересно В православном календаре есть еще одна Вселенская суббота — Мясопустная. Ее отмечают за неделю до Пасхи.

Родительская суббота 30 мая называется Троицкой, так как она предшествует празднику Святой Троицы, рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. «В этот день мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов. В храмах читают особые коленопреклонные молитвы, в которых, в том числе, говорится о молитве Церкви за усопших, своего рода ходатайство за все души», — отметил священник.

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/ Изображение сошествия Святого Духа в мозаике / www.globallookpress.com

В этом смысле Церковь — это не просто институт, а сообщество верующих людей, которые на Троицкую родительскую субботу объединяются, чтобы помолиться за всех усопших. В широком смысле Церковь делится на две части: земную и небесную. «Церковь Небесная состоит из святых угодников и наших почивших родных. Поэтому перед Троицей принято совершать заупокойное поминовение наших почивших сродников, которые стали частью Церкви Небесной», — объяснил Конюхов. Праздник Святой Троицы В Ветхом Завете описаны три великих иудейских праздника. Один из них Пасха, то есть Песах, а второй, который отмечался на 50-й день после нее — Пятидесятница. «Уже в христианские времена произошло переосмысление этих событий, и Пасху связали не с исходом евреев из Египта, а с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. А на 50-й день, как сказал Христос, на апостолов, которые собрались в горнице, сошел Святой Дух в виде огненных языков», — рассказал священник.

Фото: Церковь Троицы Живоначальной в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

Он дал ученикам Христа особый талант проповеди, чтобы они могли рассказывать Евангелие на разных языках. С тех самых пор это считается днем рождения Церкви, то есть точкой отсчета апостольских проповедей. Благодаря им христианство стало распространяться не только по всей Римской империи, но и по всему миру. Кроме того, Святая Троица считается праздником, который заканчивает пасхальный период. Как проходит служба в храмах на Троицкую родительскую субботу По богослужениях разницы между родительскими субботами нет, рассказал священник. «Вечером [накануне] совершается поминовение усопших, на утренней читается 17-я кафизма с припевами. Утром [следующего дня] совершается заупокойная литургия, и после нее панихида. Это схема богослужений любой родительской субботы», — объяснил Конюхов.

Интересно На Троицкую родительскую субботу в последний раз читают молитву «Царю Небесный».

Как правило, в этот день верующие приносят в храмы продукты для поминовения усопших и раздачи малоимущим. Конюхов отметил, что часто люди приносят что-то в трапезную, оставляют записку и уходят. Он отметил, что такое участие лучше, чем вообще никакого, однако все же стоит остаться в храме и помолиться вместе со всеми. «Христос объединяет всех. Для Бога нет ни живых, ни мертвых, для Него все живы. И когда человек причащается, он соединяется с Христом и в том числе с почившими сродниками нашими. Этот момент к сожалению, недооценен верующим народом», — указал Конюхов.

Причастие на Троицкую родительскую субботу К слову, многие стремятся причаститься именно в Троицкую родительскую субботу. Однако к таинству нужно подготовиться. «К причастию следует приступать с благоговением, и подготовка — это одна из форм проявления этого благоговения», — объяснил Конюхов. До таинства верующему нужно три дня поститься, отказываясь от мясных продуктов и алкоголя. Кроме того, следует читать особые молитвы: обычно это три канона и «Последование ко Святому Причастию».

Интересно Конюхов отметил, что у беременных, больных, стариков и трудящихся физически могут быть послабления, которые должен дать духовник. Тем самым подготовка к таинству не будет для верующего обременительной.

Еще один важный компонент подготовки — исповедь. Это делают перед причастием, как правило, накануне, когда христианин просит у Бога прощения, признавая и называя свои грехи. «Это важно, так как мы не можем, не очистив пространство в своей душе, пригласить туда Господа нашего Иисуса Христа. Нужно предварительно совершить там генеральную уборку, а потом уже звать Бога в гости», — пояснил священник.

Причастие проходит утром. На него следует идти натощак, но допускается прием лекарств по необходимости. В храме люди молятся, а далее совершается таинство. Что нужно делать на Троицкую родительскую субботу Помимо похода в храм, подачи записки и дара поминальной пищи, на Троицкую субботу некоторые посещают могилы родных. Это допустимо, отметил клирик, но вторично — в приоритете должен быть поход в храм и молитва за усопших. Что можно делать на кладбище на Троицкую родительскую субботу На могилах усопших не рекомендуется устраивать тризну. «Была в языческой среде такая традиция — давать пир вместе с покойником, принося ему продукты, чтобы как бы его накормить. В XXI веке это выглядит странновато», — отметил Конюхов. То же самое касается застолий на местах погребений, напоминающие поминки. Для этого есть специальные заведения — в конце концов, усопшего можно помянуть и дома, в кругу семьи. «Не рекомендуется устраивать на кладбище пьянство. Это совершенно неуместно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

В ряде городов рядом с кладбищами жили бездомные или малоимущие, и оставление продуктов для них всегда было актом милосердия. Люди давали обед и говорили: вот здесь лежит мой отец, дедушка, бабушка, Татьяна или Сергей, помяните их. «Тогда это считается милостыней. Через руки нищего верующие как бы передают это почившим родным. От этого они радуются в Царствии Небесном и получают облегчение», — объяснил Конюхов. Также допускается уборка на могилах и молитва. Как молиться дома, если нет возможности прийти в храм Если же в праздник не получилось прийти в храм, например, если верующий маломобилен или это многодетная мама, которой не с кем оставить детей, то помянуть усопших можно и в домашней молитве. «Есть чин „Лития, совершаемый мирянином дома и на кладбище“. Его может прочитать любой православный христианин. Он есть и в интернете, и в молитвословах. Это молитва об усопших. Можно помолиться и своими словами, упомянув умерших родственников в разговоре с Богом. Любая форма будет приемлемой», — объяснил Конюхов. Кроме того, сегодня во многих храмах принимают поминовение онлайн. Передать записку с именами родных стало возможным через интернет. Но священник порекомендовал быть осторожными и остерегаться мошенников — оставлять записки только на официальных сайтах храмов.