«Шел на поправку». В СПЧ назвали причину смерти Сванидзе

Член СПЧ Меркачева: Сванидзе так и не сумел восстановиться после инсульта

Телеведущий Николай Сванидзе тяжело болел последние годы, его «разбил инсульт», после которого он так и не успел восстановиться. Об этом «Газете.ru» рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

По ее словам, он очень долго и много болел.

«Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго. Я до инсульта еще когда с ним общалась, понимала, что он тяжело болеет», — рассказала Меркачева.

Последний раз она видела журналиста в 2022 году, когда приезжала к нему домой. Они также созванивались.

Меркачева добавила, что потом Сванидзе пошел на поправку, даже сам стал писать, но «болезнь победила» и он так и не смог окончательно восстановиться.

Николай Карлович умер в своей квартире в Москве вечером 11 сентября. Ему было 69 лет.

Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Сванидзе «ярчайшим журналистом», очень добрым и порядочным человеком. Телеведущий Владимир Познер отметил, что Николай Карлович ни под кого не прогибался ни при каких обстоятельствах, за что он его очень уважал.