Скончался Николай Сванидзе

Известный журналист и телеведуший Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?.. Спасибо вам за все!» — написала она.

По данным Telegram-канала «112», у журналиста диагностировали пневмонию. Домой к Сванидзе вызвали медиков. Врачи делали все, чтобы помочь ведущему, но его жизнь спасти не удалось.