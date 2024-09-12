Известный журналист и телеведуший Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?.. Спасибо вам за все!» — написала она.
По данным Telegram-канала «112», у журналиста диагностировали пневмонию. Домой к Сванидзе вызвали медиков. Врачи делали все, чтобы помочь ведущему, но его жизнь спасти не удалось.
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Скончался Николай Сванидзе
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