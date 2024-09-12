«Ярчайший журналист». Киселев поделился воспоминаниями о работе со Сванидзе

Николай Сванидзе был очень ярким журналистом, создавшим свой особый стиль. Так в беседе с 360.ru о нем вспоминает генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«С Колей мы работали и вели даже программу „Исторический процесс“ в качестве соведущих, он, конечно, ярчайший журналист, историк и очень добрый, порядочный человек. Вот таким он нам всем и запомнится», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Также он напомнил, что Сванидзе одно время даже возглавлял ВГТРК и это был очень важный период в истории развития компании.

«Коля создал свой стиль, свое содержание и во многом в свои яркие годы определял даже информационную повестку. Светлая память», — заключил Киселев.

Сванидзе не стало накануне вечером. По предварительным данным, причиной стала пневмония.