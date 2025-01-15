Семь населенных пунктов получили звание города трудовой доблести

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении семи населенным пунктам звания города трудовой доблести. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Звание получили города Верхняя Пышма (Свердловская область), Зеленодольск (Татарстан), Ишимбай (Башкирия), Курган, Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Миасс (Челябинская область) и Салехард. Путин отметил значительный вклад их жителей в Победу в Великой Отечественной войне и бесперебойный выпуск всей необходимой продукции.

Выступая на заседании российского организационного комитета «Победа», президент отметил колоссальную значимость 9 мая 1945 года для истории России, поэтому 2025-й объявили в стране Годом защитника Отечества.

Кроме того, фронтовики и их вдовы, а также узники концлагерей и блокадники получат ко Дню Победы единовременные выплаты.