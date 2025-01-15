Путин назвал знаковым год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Победа в Великой Отечественной войне имеет для России колоссальную значимость. Об этом президент Владимир Путин заявил во время заседания российского организационного комитета «Победа».

Встреча с представителями оргкомитета прошла в режиме видеоконференции. Президент в начале заседания назвал наступивший 2025 год знаковым для страны.

«Сегодняшнее заседание российского организационного комитета „Победа“ открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что этот год объявили в стране Годом защитника Отечества в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны и грандиозной победы над нацизмом.

В ходе заседания оргкомитета «Победа» обсудили реализацию программ государственной поддержки ветеранов, сохранение исторической памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны, присвоение звания «Город трудовой доблести» и детали празднования 80-летия Победы.

Ранее к юбилею Победы в Telegram открыли новый канал. Там можно найти истории о героях, интересные факты о легендарных битвах, информацию о праздничных мероприятиях и многое другое.