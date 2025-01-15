Ветеранам ВОВ, труженикам тыла и блокадникам выплатят средства ко Дню Победы

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы, а также труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат единовременные выплаты в честь годовщины Победы. Об этом он сообщил на заседании российского комитета «Победа».

По его словам, фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, работники военных баз и строители оборонительных сооружений — по 55 тысяч. Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.

Глава государства также поручил присвоить ветеранам войны звания почетных жителей населенных пунктов, в которых они проживают.

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