Российские бойцы решили отомстить ВСУ за погибшего мальчика в Курске

Бойцы России подписали снаряды именем погибшего при атаке ВСУ мальчика в Курске

Российские военные стали подписывать снаряды именем мальчика, который закрыл маму от удара украинского БПЛА на пляже в Курской области. Об этом сообщил корреспондент Александр Коц в Telegram-канале .

Журналист выложил фото с боеприпасом, на котором написано «За мальчика Анатолия из Курска».

По словам Коца, история ребенка, пытавшегося спасти маму от удара, впечатлила российских бойцов. Военные не намерены останавливаться и «добавят» ВСУ еще.

Атака по Курску со стороны Украины случилась вечером 8 июля. Боевики ударили по пляжу «Городской». В результате ЧП погибло три человека, в том числе мальчик.

Ребенок попытался закрыть маму своим телом и получил серьезные ранения. Его госпитализировали, потом отправили на лечение в Москву, но маленький пациент скончался во время транспортировки.

Дядя погибшего мальчика рассказал журналистам, что ребенок был единственным в семье. Его мать работала художницей, после атаки дрона получила ожоги рук.