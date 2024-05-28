СДЭК назвал дату восстановления выдачи отправлений

СДЭК объявил о восстановлении работы не позднее 29 мая

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пункты выдачи заказов СДЭК заработают не позднее 29 мая, полное обслуживание восстановится в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов, он также заготовил резервные схемы. Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства и пообещала принять все меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

«Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки», — указали в пресс-службе.

Ранее в СДЭК произошел масштабный технический сбой, из-за которого компания приостановила работу. Сервис не может возобновить обслуживание уже на протяжении трех дней. В пресс-службе СДЭК заявили, что значительно продвинулись в восстановлении работы, а посылки всех клиентов находятся в безопасности.

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