Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву | 360°

Общество 04 мая 2024, 18:18 Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву Фонд Андрея Первозванного: самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву РИА «Новости»

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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая. Его стали раздавать верующим. Огонь получила делегация фонда. Ее представители встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III, который дал им благословение перед миссией по передаче огня.

Благодатный огонь прибудет в столицу уже в субботу. Во время пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя.

Священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов рассказал, что лампадку с Благодатным огнем можно зажечь и дома. Лучше поместить ее возле окон.