Агроном назвал главные ошибки при посадке озимого чеснока

Агроном Тихонова: навоз и перегной лучше не вносить при посадке озимого чеснока

При посадке озимого чеснока нельзя вносить в землю навоз или перегной. О главных правилах посадки чеснока в зиму рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

«Нежелательно ни навоз вносить, ни перегной. Даже компост нежелательно вносить осенью», — отметила Тихонова.

Из-за большого количества компоста в земле могут начать развиваться патогенные микроорганизмы.

По словам агронома, грядки нужно делать выше почвы, обязательно должен быть дренаж, чтобы талая вода сходила по весне. Место посадки чеснока нужно менять ежегодно.

«Обязательно должен быть дренаж. Грядка должна быть чуть выше почвы: сантиметров хотя бы на 15 выше окружающей почвы, чтобы сходила вода туда. <...> На одном и том же месте лучше не сажать, потому что летом там разводятся луковая муха и другие вредители», — пояснила Тихонова.

Другие правила посадки озимого чеснока — в материале 360.ru.