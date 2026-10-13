Садовод Самойлова объяснила, можно ли завершать сезон в октябре

Закрывать дачный сезон в октябре или ждать ноября — зависит от растений на участке и планов садовода, рассказала садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книг Светлана Самойлова. Об этом она сообщила URA.RU .

Эксперт пояснила, что сроки завершения дачного сезона индивидуальны: садоводы с розами обычно закрывают его в конце августа, а владельцы дач выходного дня могут приезжать на участок всю зиму. Если не закрывать сезон в октябре, на грядках можно оставить дайкон, лук-порей и ремонтантную клубнику, накрыв их дугами с нетканым материалом и пленкой до похолодания.

Тем, кто решил закрыть сезон в октябре, нужно убрать урожай, зачистить грядки, слить воду из систем полива, зажечь в теплице табачную шашку и поставить каркасы над розами. Для раннего цветения луковичные можно посадить в горшки и закопать их в теплице, вынося на свет в стадии бутона. При укрытии только нетканым материалом растения можно спрятать уже в октябре, а если используется пленка, торцы стоит оставить открытыми до ноября.