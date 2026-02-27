Росстандарт объяснил, для чего понадобился новый ГОСТ на пиво

Действующий ГОСТ на пиво в России противоречит федеральному законодательству и не защищает потребителей от фальсификата, поэтому в 2027 году вступит в силу новый. Представители Росстандарта сообщили об этом РИА «Новости» .

«Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 „Пиво. Общие технические условия“, который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — объяснили специалисты.

Системной проблемой алкогольного рынка долгое время являлись размытые требования к составу. Действующий стандарт противоречит требованиям Федерального закона № 171-ФЗ, так как в нем пиво описано как пенистый напиток из пивоваренного солода, хмеля, воды, зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, в котором при брожении сусла образовался этиловый спирт.

Это не учитывает современные технологии приготовления и допускает разные интерпретации. В Росстандарте заявили, что правильней считать пивом алкогольную продукцию с нормированным содержанием солода и сахара.

ГОСТ на пиво в России обновили впервые за 13 лет, он вступит в силу с 1 января 2027 года. Его преимуществом, по словам участников рынка, станет возможность использования разных видов солода.