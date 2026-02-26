Россиянам объяснили, что новый ГОСТ на пиво расширит ассортимент пенного напитка

С 1 января 2027 года в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев сообщил в интервью Life.ru , что с введением новых стандартов ГОСТа пивовары смогут использовать различные виды солода, такие как гречишный, ржаной, пшеничный и овсяной.

Это позволит создавать новые вкусовые сочетания и расширить ассортимент пенного напитка. Лебедев подчеркнул: «Эта позиция была давно, и всегда была, и всегда российские пивовары за это стояли. Потому что пиво получается более насыщенным, полнотелым и пивным».

Хотя новые тенденции предоставят возможности для разнообразия, эксперт отметил, что изменения будут постепенными. Вкусовые предпочтения потребителей формировались годами, и светлые сорта пива по-прежнему пользуются популярностью. Тем не менее, с введением нового ГОСТа можно ожидать появления необычных и разнообразных сортов пива на рынке.