В России введут новый ГОСТ на пиво: почему это важно для крафтовых напитков

С 2027 года в России изменится ГОСТ на пиво

С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на пиво, который расширит перечень разрешенных видов солода и закрепит четкие критерии для напитка. Об этом рассказала ТАСС кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Новый национальный стандарт заменит устаревший 2012 года. Теперь производители смогут официально использовать при варке пива не только ячмень и пшеницу, но и ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод.

Это особенно важно для крафтовых пивоваров, пояснила Мясникова: ранее такие эксперименты выводили напиток в категорию «пивной напиток», теперь он может стать полноценным пивом.

ГОСТ, хоть и остается добровольным, задает четкие правила. Доля солода должна быть не менее 80%, несоложеного сырья — до 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты. Добавление спирта исключено.

Если производитель отклоняется от параметров, он обязан маркировать продукт как «пивной напиток». Также стандарт впервые вводит определение «пиво безалкогольное».

В прошлом году впервые в истории Индия начала поставлять пиво на российский рынок.