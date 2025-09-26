ГОСТ для пива обновили впервые за 13 лет

«Коммерсант»: Росстандарт принял новый ГОСТ для пива впервые с 2012 года

Росстандарт принял новый ГОСТ для пива, который должен начать работу с 2027 года. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Нынешний регламент действовал с 2012 года и считался устаревшим. Новый стандарт позволит лучше выявлять фальсифицированный продукт, поскольку теперь добавление спирта или ароматизаторов будет запрещено.

Кроме того, пивовары смогут использовать более широкий перечень солода — к традиционным пшеничному и ячменному добавятся ржаной, гречишный, просяной и некоторые другие. Благодаря этому специалисты надеются оживить пивной рынок в России.

При этом стандарт можно будет применять досрочно, но некоторые крупные пивовары рассчитывают, что переходный период будет продлен.

