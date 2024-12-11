Российский винный напиток Santo Stefano запретили в Белоруссии

Госстандарт Белоруссии внес в перечень опасной продукции и запретил к ввозу и реализации российский игристый белый винный напиток Santo Stefano. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной запрета стал диоксид серы (консервант Е220), запрещенный для этого вида продукции, но найденный в составе напитка. Под ограничения попали коллекции «Сицилийская свадьба» и «Римские каникулы».

Накануне Госстандарт запретил продавать в Белоруссии гречку компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. В ведомстве указали на недостоверность информации, указанной на упаковке — разваривается крупа дольше заявленного времени. Сама фирма не согласилась с запретом и работает с белорусскими партнерами, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Вологодской области решили ограничить продажу спиртного двумя часами в день.