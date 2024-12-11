Алтайская фирма выяснит, почему ее гречку запретили в Белоруссии

РИА «Новости»: «Вега-инжиниринг» выясняет причину запрета ее гречки в Белоруссии

Алтайская фирма «Вега-инжиниринг» выяснит, почему гречку ее производства запретили в Белоруссии. Об этом сообщили РИА «Новости» в краевом управлении по пищевой промышленности.

«Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — заявили там.

Накануне Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и продажу быстроразваривающейся гречки из Барнаула.

Предлогом стало то, что содержимое упаковки не соответствовало указанной на ней информации. Чтобы разварить продукт, понадобилось 29 минут, хотя по стандартам на этот процесс должно уходить меньше времени.

В октябре правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза капусты, яблок и лука, чтобы обеспечить страну собственными плодовыми культурами.