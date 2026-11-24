Эксперимент по выращиванию клубники в условиях невесомости начал проводить автор «Одноклассников» Михаил Журавлев. Блогер хочет проверить, как растение поведет себя в космосе.

Устройство станет экспериментальной платформой, которая поможет на практике проверить, как растения ведет себя в условиях невесомости и какие решения нужны для этого. После сборки аппарата Михаил планирует провести серию тестов и делиться результатами с пользователями «Одноклассников».

«Мне интересно проверить, где проходит граница возможного в выращивании растений — и делать это простыми, понятными средствами. Летом мы выясняли, может ли клубника расти на дне Волги, и эксперимент получил большой отклик — о нем писали и снимали сюжеты федеральные СМИ и телеканалы. Теперь хочется шагнуть дальше и протестировать идею в условиях невесомости», — рассказал Михаил Журавлев.

Следить за проектом можно в группе Михаила Журавлева «Логово ботаника» в «ОК».