Российские пожарные спасли свыше 7 тысяч человек за первый квартал 2023-го | 360°

Общество 30 апреля 2024, 13:22 Российские пожарные спасли свыше 7 тысяч человек за первый квартал 2023-го Спасатели отметили 375-ую годовщину со дня образования пожарной охраны

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День пожарной охраны — профессиональный праздник для 400 тысяч специалистов. В честь 375-й годовщины со дня образования пожарной охраны в пресс-службе МЧС России подвели итоги работы в первом квартале 2023 года.

Всего за несколько месяцев огнеборцы потушили 60 тысяч пожаров, спасли более семи тысяч человек и эвакуировали около 54 тысяч. Ведомство также активно развивает добровольную пожарную охрану. С начала текущего года добровольцы помогали ликвидировать более восьми тысяч пожаров.

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«Для пожарных нет праздничных и выходных, они ежедневно на боевом посту, охраняя вашу безопасность», — подчеркнули в МЧС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил пожарных с профессиональным праздником, отметив их решительность, героизм и самоотверженность. Володин пожелал сотрудникам и ветеранам противопожарной службы здоровья.