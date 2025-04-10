Россияне рассказали о планах на майские. Каждый третий останется дома

Большинство россиян проведут майские выходные дома или на даче. Только 5% опрошенных уедут за границу, сообщила пресс-служба финтех-компании ЮMoney.

Аналитики опросили две тысячи человек и выяснили, что из них 35% проведут майские праздники на даче, 29% останутся дома, 16% поедут в другой город. На курорты собрались 10% респондентов, за пределы России — 5%. Еще 5% пока не решили, как использовать восемь выходных дней.

Каждый четвертый россиянин проведет их с родителями, 19% — с другими родственниками, 18% — с партнерами и детьми. Каждый третий, 31%, решил составить компанию друзьям, 29% — возлюбленным, 14% — питомцам, 7% — сослуживцам.

По четверти опрошенных посвятят время уборке, жарке шашлыков или просмотру сериалов. Еще 20% выйдут гулять по городу, 17% сядут за видеоигры, 13% отправятся на шопинг. Пикник в парке и культурный досуг в музее предпочли по 10% опрошенных.

Заграничный отдых в майские праздники обойдется в сумму от 100 тысяч рублей. Самыми выгодными направлениями Российский союз туриндустрии назвал Турцию, Белоруссию и Вьетнам.