Турэксперт Горин: стоимость отдыха за границей в майские начинается от 100 тысяч

Майские праздники в 2025 году будут длиннее из-за переноса выходных дней с 8 марта и 23 февраля. Многие россияне планируют отправиться на отдых за границу. Среди самых выгодных направлений — Турция, Белоруссия, Вьетнам и страны ближнего зарубежья. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с News.ru .

По его словам, Турция остается одним из самых популярных мест для отдыха у российских туристов. Особенно востребованы курорты Анатолийского побережья, Бодрум и Даламан. Безусловный лидер — Стамбул. Однако путешественники также интересуются Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Таиландом, где море теплее.

Отдых за границей начинается примерно от 100 тысяч рублей без учета авиабилетов. Цены на туры различаются в зависимости от направления. Так, поездка в Таиланд обойдется в 189 тысяч рублей, добавил «ФедералПресс».