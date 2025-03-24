Россиянам рассказали, как получить девять дней отдыха на майские праздники

Россияне смогут продлить майские праздники в 2025 году до девяти дней, взяв три дня отпускных — с 28 по 30 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — пояснил он.

Гаврилов уточнил, что такой подход вполне легален и не нарушает трудовое законодательство. Сотрудник вправе оформить отпуск в конце апреля, чтобы получить непрерывный отдых без потери дней, добавил депутат.

Согласно закону, график отпусков утверждают за две недели до начала года, поэтому заявление на апрельский отпуск нужно подать заранее. При этом работодатель не может отказать, если даты соответствуют графику, подчеркнул Гаврилов.

Он также отметил финансовую выгоду: отпускные за три дня увеличат майские выплаты. Однако важно согласовать даты с работодателем, учитывая производственные нужды.

«Работодатели могут устанавливать ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса», — предупредил парламентарий, отметив, что своевременное заявление и согласование помогут избежать отказа.

Ранее 360.ru разобрался, в какие дни будут отдыхать россияне и как правильно спланировать отпуск, чтобы продлить каникулы в майские праздники.