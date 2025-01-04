Россиянам разъяснили нюансы оплаты больничного в новогодние праздники

Профессор напомнил, что работнику для получения выплаты необходимо обратиться в поликлинику и оформить больничный лист. При расчете учитывают среднедневную заработную плату, страховой стаж и количество дней заболевания. Чем дольше сотрудник работал, тем более высокой будет сумма выплаты.

«То есть в случае стажа менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а стаже более восьми лет — 100%», — отметил Виноградов.

Также он добавил, что среднедневной заработок рассчитывают, исходя из доходов сотрудника за два года, предшествующих официальной дате начала заболевания. Таким образом, если больничный открыли с 1 января 2025 года, то будут учитываться доходы за 2023 и 2024 годы.

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