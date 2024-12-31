Россиянам объяснили, почему 13-ю зарплату не сделают обязательной

Юрист Иванова: компании не выплатят 13-ю зарплату, если у них нет лишних средств

Российские законодатели вряд ли обяжут работодателей платить сотрудникам 13-ю зарплату, так как решение о ее начислении зависит от различных факторов, в том числе от наличия дополнительных средств у компании. Об этом агентству «Прайм» рассказала партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

По ее словам, сейчас решение о выплате или невыплате сотрудникам 13-й зарплаты зависит от усмотрения работодателя.

Если же между компанией и профсоюзом имеется подобная договоренность, закрепленная в коллективном договоре, то выплата является обязательной.

«Поскольку любой работодатель ежегодно обязан проводить индексацию и может ее заменить выплатой 13-й зарплаты, компании должны прописать это в своих документах», — отметила юрист.

Иванова добавила, что имеющие лишние деньги компании уже давно дополнительно поощряют своих работников.

Если же обязать все компании платить 13-е зарплаты, то работодатели придумают, как сэкономить на другом. В частности, отменить добровольное медицинское страхование для сотрудников, уменьшить иные премии и надбавки.

Ранее замдиректора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова объяснила россиянам, что на 13-й зарплате можно заработать, если положить деньги на вклад или накопительный счет.