Россиянам рассказали, за какой ремонт в доме должна платить УК

Управляющие компании должны бесплатно менять лампочки и стекла в подъездах, ремонтировать домофоны, лифты и инженерные системы. Все это покрывают платежи жильцов за содержание общего имущества. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА «Новости» .

Он пояснил, что ежемесячные платежи собственников не уходят в черный ящик, а идут на конкретные работы по содержанию дома.

Замена лифта относится к капитальному ремонту и оплачивается из фонда, а при поломке до конца гарантии ответственность несет производитель. Однако организовывать работы должна управляющая компания.

«Разбитое стекло в подъезде — это общее имущество дома, и его замена — обязанность УК. Если окно разбили, то ответственность может быть возложена на виновных, но если они не найдены, ремонт производится за счет УК», — подчеркнул Свищев.

Депутат добавил, что компания также должна оплачивать замену замков, доводчиков, уборку подъездов и двора, а также устранять неисправности труб и стояков.

Ранее в Минстрое сообщили, что с 1 сентября изменятся правила оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в домах.