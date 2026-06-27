Правила оформления актов приемки услуг ЖКХ изменятся с 1 сентября

С 1 сентября изменятся правила оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующий приказ выпустило Министерство строительства России.

Документ содержит четкий алгоритм, в котором указали, кто и в какие сроки оформляет акт. Также там определили, каким образом его передают представителям собственников. Последние в срок 30 дней могут подписать акт либо оформить мотивированный отказ.

Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до той же даты 2032-го.

Ранее Федеральная антимонопольная служба опровергла сведения об проведении индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года. Тарифы пересмотрят 1 октября.