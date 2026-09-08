Росстат раскрыл зарплатную разницу между регионами России

В июне 2026 года средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в девяти российских регионах. Такие данные привел ТАСС после анализа статистики Росстата.

Самый высокий показатель зафиксировали на Чукотке — 255,1 тысячи рублей. В Магаданской области средняя зарплата составила 208 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 194,3 тысячи, а в Москве — 193,3 тысячи рублей.

В Ненецком автономном округе показатель достиг 177,7 тысячи рублей. Жители Сахалинской области в среднем получали 163,8 тысячи рублей, Камчатского края — 163,6 тысячи, Ханты-Мансийского автономного округа — 159,7 тысячи. В Якутии средняя зарплата составила 155,8 тысячи рублей.

Среднероссийский показатель в июне оказался ниже и достиг 114 743 рублей.

До этого председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников сообщил, что до конца 2026 года в стране планируют разработать единую систему оплаты труда медработников.