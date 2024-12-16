Россиянам рассказали, сколько дней им положено отдыхать на новогодние праздники

Новогодние каникулы для жителей России в этом году составят 11 дней. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила эксперт РАНХиГС Марина Лопатина.

Россияне уйдут на отдых уже 29 декабря. Первый рабочий день начнется уже 8 января следующего года.

Как объяснила Лопатина, длинные выходные связаны с переносом ряда рабочих и выходных дней. Так, 30 декабря станет нерабочим днем благодаря переносу рабочего дня на субботу, 28 декабря. Это сделает последнюю неделю года шестидневной, зато обеспечит непрерывность праздников.

Кроме того, выходной 4 января переносится на 2 мая, а 5 января — на 31 декабря следующего года, так как эти дни совпадают с общими выходными. Выходной на 31 декабря 2024 года ранее перенесли с 7 января.

Некоторые россияне смогут продлить новогодние каникулы и до 15 дней. Об этом рассказала эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.