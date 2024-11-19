Некоторые россияне смогут продлить новогодние каникулы до 15 дней

Потратив всего два дня отпуска можно продлить новогодние каникулы более чем до двух недель. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости» , что для этого нужно написать заявление на отдых еще на два дня.

Она напомнила, что правительство утвердило производственный календарь. По нему выходные дни перенесли с 28 декабря на 30 декабря и с 7 января на 31 декабря. Владимирова сообщила, что благодаря такой реорганизации новогодние каникулы растянутся на 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

«Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска», — сообщила она.

Депутат Станислав Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед праздниками и оставить за регионами право сделать 28 декабря выходным. По его мнению, это подстегнет внутренний туризм.