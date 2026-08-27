Психолог Болзан поделилась советами, как правильно настроить ребенка на учебный процесс

С началом учебного года родители стараются мотивировать детей учиться лучше. Однако просто напоминать о важности оценок и экзаменов — не лучший подход. Психолог Ника Болзан поделилась с «ФедераПресс» советами, как правильно настроить ребенка на учебный процесс.

Адаптация к учебному процессу после каникул требует времени, так как ребенку необходимо привыкнуть к новому ритму жизни, ранним подъемам и выполнению требований. Психолог Ника Болзан предостерегает родителей от использования фраз, повышающих «цену ошибки», таких как обещания полного отсутствия троек или призывы «взяться за ум». Вместо этого рекомендуется обсудить с ребенком ближайшие задачи: восстановление режима, разбор расписания и помощь в непонятных темах. Эксперт советует дать школьнику почувствовать, что учеба принадлежит именно ему, постепенно предоставляя больше самостоятельности, замечая прогресс и оставаясь рядом при возникновении трудностей.

Важно разделять оценку знаний и отношение к личности ребенка. Вместо вопроса о причине плохой оценки полезнее спросить, что именно оказалось сложным, понятна ли тема и нужна ли помощь. Это превращает ошибку из характеристики личности в информацию о том, чему еще предстоит научиться. Масштабный обзор 2025 года подтвердил прямую связь качества отношений ученика с учителем не только с успеваемостью, но и с мотивацией, вовлеченностью и психологическим благополучием. Поэтому, если ребенок внезапно заявляет, что не хочет в школу, стоит выяснить причину дискомфорта. Родительская поддержка становится по-настоящему важной не тогда, когда принесена пятерка, а в момент неудачи, чтобы ребенок понял: результат можно исправить, а отношения с родителями из-за ошибки не станут хуже.