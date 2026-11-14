Россиянам рассказали, как с помощью обжарки кофе скрывают плохое качество зерен

Слишком темную обжарку кофе могут использовать для маскировки плохого качества зерен. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт в области пищевых технологий и химии, профессор Государственного университета Лондрины в Бразилии Марта де Толедо Бенасси.

Она подчеркнула, что сама по себе темная обжарка не свидетельствует о высоком качестве напитка. Кроме того, она придает напитку горечь.

«Качество продукта в Бразилии непрерывно растет, и это привело к тому, что производители постепенно отказываются от темных степеней обжарки, которые прежде использовались для маскировки дефектов сырья», — отметила специалист.

Бенасси уточнила, что если зерна качественные, то производители могут обжаривать их не так интенсивно, чтобы сохранить вкус.

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