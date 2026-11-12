Биохимик Дивинская предупредила, что чай и кофе во время еды снижают усвоение железа на 40–60%

Пить чай или кофе во время еды не рекомендуется, так как они снижают усвоение железа на 40–60%. Об этом сайту NEWS.ru сообщила биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

По ее словам, от анемии, по данным ВОЗ, страдает примерно треть женщин детородного возраста в мире. Сложность часто состоит не в недостатке железа в пище, а в степени его усвоения. Из мяса, печени и рыбы организм забирает 15–35% гемового железа, тогда как из растительных продуктов вроде чечевицы и шпината — всего 2–20%. При этом витамин С в том же приеме пищи способен многократно улучшить всасывание негемового железа, отметил KP.RU.

Основными барьерами специалист назвала чай, кофе и кальций. Дивинская посоветовала употреблять напитки за час до еды или спустя час после, а блюда с высоким содержанием железа не сочетать с молочной продукцией.