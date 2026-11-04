Россиянам объяснили, можно ли есть продукты в магазине до оплаты

Адвокат Алешкин: есть продукты в магазине до оплаты можно, но не приветствуется

Закон прямо не запрещает употреблять продукты до оплаты, однако товар до расчета остается собственностью магазина, поэтому лучше сначала его оплатить, прежде чем есть. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин в беседе с РИА «Новости» .

«До момента оплаты товар принадлежит магазину. Даже если покупатель намерен заплатить позже, это само по себе не означает, что он уже вправе распоряжаться продуктом», — сказал он.

По словам Алешкина, как правило, если покупатель распаковал или съел продукт в магазине и только потом заплатил, то последствий не наступает. Однако уход без оплаты могут расценить как мелкое хищение, влекущее административную ответственность. При повторном случае уже не исключена уголовная.

При этом сотрудники магазина не имеют права штрафовать и задерживать людей, в том числе проверять их личные вещи. Охранники могут только попросить оплату, а при подозрении на кражу — обратиться в полицию.

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