Россиянам объяснили, как не проспать все новогодние праздники

Психолог Хрущева: отдых на праздниках не должен ограничиваться только сном

Новогодние каникулы не должны ограничиваться лишь сном, необходимо активно проводить время, много гулять и ходить в гости. Об этом Life заявила клинический и судебный психолог Татьяна Хрущева.

Она подчеркнула, что это время стоит использовать максимально эффективно, уделяя внимание общению с семьей, расслаблению и саморазвитию.

«Собаки и дети — самый хороший мотиватор заставить себя выйти в праздники на улицу. У кого есть дети подросткового возраста, им повезло вдвойне, потому что с ними можно, например, пойти кататься на ватрушках и вспомнить свое детство», — сказала Хрущева.

Если человек предпочитает оставаться дома, то психолог посоветовала посвятить себя саморазвитию.

«Времена меняются, это время можно использовать для изучения чего-то нового, к нам приходят новые возможности и новые профессии», — добавила она.

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