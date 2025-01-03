Названы продукты от вздутия живота после новогодних салатов
Врач Тарасов посоветовал есть огурцы после новогодних застолий
Переедание во время новогоднего застолья может вызвать вздутие живота. Для того, чтобы от него избавиться, нужно есть больше огурцов, авокадо и киви. Главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов сообщил об этом Ura.ru.
«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», — сказал он.
Тарасов перечислил продукты, употребление которых улучшит пищеварение и избавит от вздутия примерно за неделю. Среди них йогурт, ягоды, ананас, банан, авокадо, куркума, киви, огурцы, сельдерей и имбирь. По словам врача, они богаты клетчаткой, антиоксидантами и ферментами.
Кроме проблем с пищеварением в праздники можно заработать похмелье. Нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун сообщил, что облегчить его симптомы помогут активированный уголь, рассол без уксуса, куриный бульон и какао на воде.