Юрист объяснил, можно ли в России расписываться не так, как в паспорте

Юрист Сбитнев: гражданин не обязан подписываться строго как в паспорте

Россияне вправе использовать любую подпись — даже если она отличается от той, что стоит в паспорте. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени Кутафина Виталий Сбитнев в интервью.

По словам эксперта, закон не устанавливает никаких требований к порядку смены подписи. Однако ряд организаций — в частности, банки — вправе попросить клиента расписаться так, как в паспорте, чтобы исключить сомнения в личности подписанта.

«Лучше ставить подпись как в паспорте при заключении сделок, чтобы у третьих лиц не возникло сомнения, что именно подписант выразил свою волю на вступление в правоотношения», — отметил Сбитнев.

А в случае возникновения сомнения, принадлежит ли подпись конкретному лицу, человек может сам подтвердить подлинность подписи. Нарушения закона в таком случае не будет, подчеркнул юрист.

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